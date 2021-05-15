Токио, , 18:42 — REGNUM Компания Square Enix выложила в сеть новую информацию о дополнении Endwalker к онлайн-игре Final Fantasy XIV. Очередной трейлер был опубликован 15мая на YouTube-канале проекта.

Разработчики напомнили, что релиз Endwalker состоится осенью 2021 года. Они также представили второй новый класс, который смогут выбрать геймеры — Жнецов (Reaper). Взявшие его игроки смогут вызывать на поле битвы чёрных «аватаров из пустоты», вооружённых двуручной косой.

Жнецы будут доступны игрокам 70 уровня и выше, однако для того, чтобы их получить нужно будет взять ещё один класс. Кроме того, в игре появится новый альянс-рейд Myths of the Realm, который станет полностью оригинальной частью Endwalker и не будет представлять собой кроссовер.

https://twitter.com/FF_XIV_EN/status/1393392022254403584

Ранее разработчики игры сообщили, что с выходом Endwalker в Final Fantasy XIV появится класс целителей Sage. Персонажи, взявшие его получат новое оружие Nouliths.

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