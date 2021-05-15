Калуга, , 18:42 — REGNUM В Калуге в международный день семей 15 мая благодарственные письма за достойное воспитание детей вручены семьям Николаевых и Таптовых, сообщил в социальных сетях городской голова Дмитрий Денисов.

Семья Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Николаевы — дружная и творческая семья. У них трое детей: две дочери и сын. Браку Николаевых одиннадцать лет. В большой семье Ольги и Александра Таптовых растут три сына и две дочери. В воспитании детей помогает бабушка. Это еще раз доказывает, что семья — это настоящая команда! Сегодня в Калуге проживают 3068 многодетных семей, в них воспитываются 9839 детей. 78 родителей многодетных семей за достойное воспитание детей награждены дипломом и почетным знаком «Признательность», — отметил калужский градоначальник.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по данным Калугастата, в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в Калужской области зарегистрировали брачный союз 5486 пар (5,5 в расчете на 1000 человек населения), для 63% вступивших в брак он был первым. Среди вступивших в брак женщин 46,4% составили женщины в возрасте 20−29 лет, среди мужчин 46,9% — в возрасте 25−34 лет. Кстати, максимальное число браков в XXI веке — 9105 было заключено в 2007 году (8,9 в расчете на 1000 человек населения). В 2020 году по оперативным данным в регионе было зарегистрировано рождение 8 тыс. 989 детей. Более 20% новорожденных появились в семьях на первом году брака. Среди зарегистрированных в 2020 году новорожденных 38% составили вторые дети в семье, 29% — третьи и более.

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