Бухарест, , 18:32 — REGNUM Более 700 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории Румынии за минувшие сутки. Об этом 15 мая сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при румынском правительстве.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 729 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 071 334.

Также сообщается, что с начала пандемии в Румынии количество летальных исходов превысило 29,4 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Румынии Флорин Кыцу в официальном обращении заявил, что власти страны решили ослабить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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