Берлин, , 18:28 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги 2020/21 не смогла обыграть «Фрайбург». Матч проходил во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершился со счетом 2:2. Об этом 15 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «Баварии» отметились Роберт Левандовски и Лерой Сане на 26-й и 53-й минутах соответственно. Голы «Фрайбурга» забили Мануэль Гульде (29') и Кристиан Гюнтер (81').

MVP с оценкой 7,74 был признан 25-летний фланговый нападающий сборной Германии Лерой Сане, отметившийся забитым мячом, тремя обводками и двумя успешными отборами. Точность передач немца составила 75%.

Желтые карточки получили Роналд Шаллаи, Альфонсо Дэвис и Давид Алаба на 17-й, 87-й и 90-й минутах соответственно. На матче работала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. Ассистенты судьи — Маркус Шуллер и Томас Штейн.

Составы команд:

«Фрайбург»: Флеккен, Линхарт, Гульде, Кюблер (У Ён, 72'), Гюнтер, Сантамария (Кейтель, 72'), Демирович (Хеллер, 55'), Шаллаи (Шмид, 61'), Хефлер, Грифо, Петерсен (Хаберер, 61').

«Бавария»: Нюбель, Зюле (Сарр, 72'), Боатенг, Дэвис, Эрнандес (Рока, 61'), Киммих, Алаба, Гнабри, Сане (Коман, 72'), Мюллер (Толиссо, 61'), Левандовски.

«Бавария», набрав 75 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» с 45-ю очками идет на десятом месте.