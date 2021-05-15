Баку, , 18:25 — REGNUM Обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности в связи ситуацией на границе с Азербайджаном является попыткой политизации процесса. Об этом 15 мая заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности по этому вопросу (ситуации на азербайджано-армянской границе) не имеет никаких оснований, и это не что иное, как попытка руководящих кругов Армении политизировать проблему», — цитирует его пресс-служба МИД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Армения официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с допущенными Азербайджаном нарушениями на границе в районе Сюникской области (Армения).

Напомним, напряжённость на границе Армении и Азербайджана возникла 12 мая: Ереван заявляет, что азербайджанские военные незаконно перешли через границу республики.

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