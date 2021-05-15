Баку, 15 мая 2021, 18:25 — REGNUM Обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности в связи ситуацией на границе с Азербайджаном является попыткой политизации процесса. Об этом 15 мая заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Армения официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с допущенными Азербайджаном нарушениями на границе в районе Сюникской области (Армения).
Напомним, напряжённость на границе Армении и Азербайджана возникла 12 мая: Ереван заявляет, что азербайджанские военные незаконно перешли через границу республики.
Читайте также: Армения официально обратилась в ОДКБ из-за обострения с Азербайджаном