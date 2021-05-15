Кишинёв, , 18:21 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 169 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 253 736 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 244 664 человека.

Отмечается, что за время пандемии в стране скончались более 6 тыс. пациентов с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 200 носителей SARS-CoV-2.

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