Киев, , 18:10 — REGNUM Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев и сделанные в его ходе заявления сигнализирует о дальнейшей твёрдой поддержке Украины со стороны Вашинтона, заявил на конференции 15 мая бывший заместитель генерального секретаря НАТО (занимал пост в 2012—2016 гг.) Александр Вершбоу.

Вместе с тем Вершбоу подчеркнул, что такая поддержка имеет и свою цену — США ожидает от Украины активизации реформ и борьбы с коррупцией. По его словам, это «месседж жесткой любви»

«После такого сигнала не остается никаких сомнений, что свобода, безопасность Украины и ее окончательная евроатлантическая интеграция является важным приоритетом для администрации Байдена… Но суть послания также заключается в том, что Украина должна укреплять свою демократию и верховенство права, чтобы эффективнее противостоять доминированию России, поскольку оборонных средств для этого недостаточно», — заявил Вершбоу.

ИА REGNUM напоминает, что государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Киев 6 мая. По его итогам госсекретарь заявил, что провел «продуктивный визит», и США готовы решительно противодействовать «российской агрессии», а также поддерживатьреформы, необходимые для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины.

13 мая в ходе разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым Блинкен подтвердил решимость президента Байдена «твердо защищать интересы США в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам», что власти Украины тут же представили как свою победу.