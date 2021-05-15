Москва, , 18:09 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») успокоил, что пока речи о блокировке в России мессенджера WhatsApp не идет.

«Спешу всех успокоить: это не так. Ни о какой блокировке речи не идёт, хотя технически — это сегодня и возможно. Как теоретически возможно и нанесение ракетно-ядерного удара по Вашингтону. Но сама возможность — ещё не означает действия», — отметил Хинштейн в ТГ-канале.

Решение о том, как реагировать на действия WhatsApp, будет принимать регулятор — Роскомнадзор, с которым парламентарии планируют обсудить всю ситуацию детально, добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в популярном мессенджере WhatsApp с сегодняшнего дня, 15 мая, вступили в силу обновленные правила использования.

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