Лондон, , 18:09 — REGNUM 15 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии по футболу сезона 2020/21 «Челси» — «Лестер Сити». Игра начнется в 19:15 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помощниками судьи назначены Стюарт Берт и Саймон Беннет.

На пути к финалу футболисты «Челси» обыграли «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед», «Барнсли», «Лутон Таун» и «Моркам». «Лестер» же обыгрывал «Сток Сити», «Брентфорд», «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».

Последний матч двух этих команд завершился победой «лис» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Вилфред Ндиди и Джеймс Мэддисон.