Каир, 15 мая 2021, 18:01 — REGNUM Лига арабских государств (ЛАГ) осудила действия Израиля в отношении палестинского народа, говорится в заявлении, опубликованном на странице ЛАГ в Facebook.
«Мы решительно осуждаем военные преступления и агрессию Израиля в отношении палестинского народа, варварские удары по сектору Газа», — говорится в заявлении.
В ЛАГ подчеркнули, что Израиль «несёт полную ответственность за нынешнюю агрессивную войну, эскалацию и все преступные действия».
Напомним, что палестино-израильский конфликт вновь вспыхнул 10 мая после столкновений в Восточном Иерусалиме. Стороны конфликта обменялись многочисленными ударами.
Израильская сторона заявляет о семи погибших мирных жителях и одном военном. Палестинский минздрав заявил о 139 жертвах израильских обстрелов, более 1000 человек получили ранения.