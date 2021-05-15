Рим, , 18:00 — REGNUM 15 мая в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» в рамках предпоследнего 37-го тура итальянской Серии А 2020/21 состоялся матч «Дженоа» — «Аталанта». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 4:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «Аталанты» отметились Дуван Сапата (9', Руслан Малиновский), Руслан Малиновский (26', Дуван Сапата), Робин Госенс (44', Ханс Хатебур) и Марио Пашалич (51', Алексей Миранчук). В составе «Дженоа» голы забили Эльдор Шомуродов (49', 85') и Горан Пандев (67', пенальти).

25-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук провел на поле 89 минут. На счету футболиста одна голевая передача. Также футболист отметился двумя успешными обводками. Точность передач Миранчука составила 86%. WhoScored оценил игру футболиста на 7,33 балла.

Желтые карточки получили Берат Джимсити (62'), Рафаэл Толои (71') и Николо Ровелла (88'). На матче работала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли.

Составы команд:

«Дженоа»: Маркетти, Радованович, Онгене, Масьелло, Зайц (Касо, 46'), Гильоне (Портанова, 57'), Мелегони (Эбонгу, 79'), Кассата (Шомуродов, 46'), Ровелла, Дестро (Пандев, 46'), Пьяца.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Госенс (Паломино, 76'), Фройлер (Пессина, 46'), де Рон, Малиновский (Ламмерс, 58'), Хатебур, Миранчук (Мурьель, 89'), Сапата (Пашалич, 46').

«Аталанта», одержав 23-ю победу в сезоне, набрала 78 очков и поднялась на чистое второе место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 39-ю очками занимает 14-ю позицию.