15 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 21:09 — REGNUM Решение правительства РФ утвердить перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в который вошли США и Чехия, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг США U.S. Marine Corps

"Опубликовали, а потом поехали в эти же самые недружественные страны к своим детям, счетам и недвижимости? Настоящие патриоты», — пишет Борис К.

Многие пользователи остались недовольны столь слабым ответом со стороны Российской Федерации на агрессивные действия целого ряда европейских стран, а также на нападки со стороны Соединённых Штатов. Люди считают, что в первую очередь необходимо заставить своих чиновников разорвать отношения с такими государствами.

Капитолий Лев Коровин © ИА Красная Весна

«Я надеюсь, что теперь российские чиновники всё-таки вывезут из «недружественных стран», таких как США, к примеру, своих детишек и избавятся от недвижимости и счетов там? Кстати, я так понимаю, что список «дружественных стран» будет ещё короче? Некоторые государства могут вдруг по необходимости вновь стать дружественными», — предполагает Станислав Г.

Некоторые комментаторы отметили, что список недружественных стран почему-то оказался наполнен лишь двумя странами. Люди напомнили российскому руководству, что на территории Украины и Прибалтики существуют откровенные нацистские настроения.

«Вот я как-то не понял, а Украина что, дружественная России страна? А Польша? А прибалтийские страны с фашистскими режимами? Почему так сильно ограничились со списком?» — возмущается Сергей С.

Часть людей уверена, что совершенно недостаточно просто назвать кого-то недругом. Необходимо осуществить реальные действия, которые дадут таким странам понять, что больше себя так вести с Россией у них не получится.

«Кроме списка будут ли какие-то реальные действия? Можно ведь прибавлять к этому функционал сколько хочешь. Нужно подтверждать недружественность реальными решениями по этим странам», — считает Иван З.

В большинстве своём пользователи сочли решение правительства России правильным и то направление, которые выбрано, оптимальным. Но всё-таки стоит вести себя чуть более жёстко с теми, кто позволяет себе огрызаться на Российскую Федерацию.

Вацлавская площадь. Прага Додонов Максим © ИА Красная Весна

«Правильно, надо определяться с врагами народа, внутри страны и снаружи! А как ещё заявить о себе и добиться уважения?» — задаётся вопросом Andrew M.

Нашлись и те, которые убеждены, что такие меры никак не повлияют на попытки Запада нанести ущерб нашей стране и не дать ей спокойно развиваться.

«Русофобия и ненависть к русскому народу со стороны Запада идёт на протяжении многих веков. Раньше войной шли, а сейчас вводят санкции. Все они трудятся над уничтожением нашего государства. Необходимо обязательно им что-то противопоставить», — поделилась своим мнением Татьяна Ф.

Напомним, 14 мая на официальном интернет-портале правовой информации появилось решение правительства РФ утвердить перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в который вошли США и Чехия.