Москва, , 21:43 — REGNUM Продюсер Яна Рудковская показала подписчикам первые шаги своего младшего сына Арсения. Она опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, где помогает ребёнку ходить.

https://www.instagram.com/p/CO4ulKLI0sC/

Пользователи посчитали, что Рудковская относится к сыну недостаточно ласково. Многие из них отметили, что положение рук ребёнка при такой «ходьбе» может быть травмоопасным.

«Без тепла ребёнка держит, как куклу. Очень неприятно смотреть!» — прокомментировал пользователь asiyat19666.

«Нельзя так держать ребенка, может быть вывих, суставы ещё не развиты», — предупредила dudnikova63.

«В этом видео ничего материнского нет. Зачем рожать няням?» — спрашивает nutikbelousova.

«Никакой любви», — считает пользователь rimyly555.

ИА REGNUM напоминает, что Яна Рудковская состоит в браке с фигуристом Евгением Плющенко. У пары в 2013 году родился сын Александр (известен как Гном Гномыч), а в 2020 году — сын Арсений.

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