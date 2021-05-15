15 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 20:41 — REGNUM Заявление главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова о том, что он попросит Совет Федерации рассмотреть дорожный инцидент с сенатором Олегом Королёвым, который оказался в центре скандала из-за видео с его автомобилем, нарушившим правила дорожного движения, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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«Простого смертного сразу же загребли бы и забрали права, но у нас же тут особый случай. Сейчас будут выяснять, долго разбираться, а потом выяснится, что человек себя просто плохо почувствовал, а алкоголь он вообще никогда не пьёт, потому что святой, и только лишь о России и думает!» — возмущается Борис К.

Олег Королёв. 2015 Kremlin.ru

Многие пользователи отметили, что только видеозапись с инцидентом заставила руководство региона отреагировать на данную ситуацию. Люди убеждены, будь на месте сенатора простой гражданин России, то в отношении него были бы уже применены самые жёсткие действия.

«Да не прокатит уже. Если бы его не сняли, то ушёл бы от ответственности по-тихому, а так уже никак. Да и от медицинского освидетельствования он отказался. Это практически автоматом уже лишение прав», — считает Анастасия К.

Некоторых комментаторов не убедило обоснование Королёвым причин своей неаккуратной езды. По мнению людей, ссылка чиновника на своё плохое самочувствие звучит, мягко говоря, несерьёзно.

«Если человек чувствует себя плохо за рулём, он останавливает транспортное средство, даже не меняя полосу движения, чтобы не создавать аварийную ситуацию. А я вижу фигурное катание на дороге под воздействием алкоголя или наркоты», — поделился своим мнением Andrei M.

Автомобиль под управлением Олега Королёва Цитата из youtube.com

Часть граждан призвала немедленно лишить сенатора всех его регалий и как можно быстрее попросить его покинуть насиженное место во властной структуре.

«Вот так ведёт себя чиновник, диктующий и пишущий законы, по которым людям жить? Позорище! Увольте его и тех, кто пытается покрывать его. Большинство чинуш такие, потому что чувствуют безнаказанность», — указал Андрей К.

Ряд пользователей отметил, что партийные соратники поспешили уже откреститься от своего уже бывшего коллеги. Поэтому, считают люди, есть надежда на более-менее объективное расследование со стороны ответственных органов.

Олег Королёв за рулём автомобиля Цитата из youtube.com

«Депутатскую и иные неприкосновенности, которыми подобные личности активно и беспардонно пользуются, надо скорее отменять», — призывает Александр О.

«Его членство в известной всем партии уже приостановлено. Это значит, что его ждёт суд и обязательства на общем основании», — предполагает Антон Е.

Напомним, 15 мая глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил в Instagram, что попросит Совет Федерации рассмотреть дорожный инцидент с сенатором Олегом Королёвым, который оказался в центре скандала из-за видео с его автомобилем, нарушившим правила дорожного движения.