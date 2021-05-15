Москва, , 17:55 — REGNUM Приветствие участникам, организаторам и гостям XV Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии направил президент России Владимир Путин. Об этом в субботу, 15 мая, сообщается на сайте Кремля.

«Приветствую вас (участников, организаторов и гостей — прим. ИА REGNUM) на XV Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, — говорится в поздравлении. — Убеждён, что XV Международный турнир … пройдёт, как всегда, успешно, на высокой соревновательной ноте. Желаю спортсменам удачи, а зрителям — самых добрых, незабываемых впечатлений».

Путин отметил, что со дня создания Национального союза ветеранов дзюдо в текущем году исполняется 15 лет. По его словам, организация, накопив богатый опыт в проведении представительных спортивных состязаний, объединила под своей эгидой большое число участников и стала авторитетной.

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