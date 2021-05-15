Жуковский район, Калужская область, 15 мая, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Калужской области 15 мая на перекрёстке автодороги А130 Москва-Малоярославец-Рославль у деревни Воробьи Жуковского района произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Главного управления МС России по региону.

40.mchs.gov.ru ДТП с двумя фурами на перекрёстке автодороги А130 Москва-Малоярославец-Рославль

Два грузовика с полуприцепами: Iveco и Renault врезались в друг в друга. В результате столкновения обе тяжёлые фуры отбросило на кирпичное здание поста ДПС.

В происшествии пострадали водители грузовиков. Одного из водителей зажало в кабине, и мужчина получил переломы обеих ног. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства ДТП.