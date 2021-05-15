15 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 18:56 — REGNUM Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко поручить правительству в 2021—2023 годах разместить в России государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов российских рублей вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

"А деньги на эти самые облигации кто даст? Та же Россия?» — задаётся вопросом Александр К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Белоруссия вложит в Россию, по сути, российские же деньги, которые были выделены Минску в рамках помощи.

«Они нам бумажки заверительные, а мы им по сотне миллиардов выделяем. Нормально, что. Может, эти деньги стоило бы всё-таки в свою страну вложить?» — пишет Максим П.

Некоторые комментаторы уверены, что руководство России пытается всеми способами оказать поддержку белорусскому правительству, которое столкнулось с политическими и экономическими проблемами.

«Неужели непонятно, что это такая скрытая форма помощи Лукашенко? Ведь эти «ценные» бумаги стоят столько, сколько ушло на их печать, и не более. Они уйдут на содержание силовиков, за счёт которых он сегодня и держится, потому что ну очень щедро оплачивает их «работу». А поскольку своих денег на их содержание практически нет, то не брезгует залезть в карман к российским пенсионерам», — написал Yury K.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд пользователей убеждён, что если Лукашенко всё-таки проиграет власть в Белоруссии, то не только его страна окажется в пучине проблем, но и те экономические обязательства, которые были взяты Минском, окажутся проблемой для российских граждан.

«То, что это, с позволения свыше, возможность рассчитаться с правительством России за уже взятые ранее кредиты, за счёт граждан России, это всё понятно. Но кто будет нести гарантийную ответственность: Россия или Беларусь? Думаю, не Россия. Госпакет Белоруссии, значит, и гарантии её! Лукашенко у власти — гарантии есть! Нет Лукашенко — нет гарантий! Я понимаю, что Лукашенко выгодно перед своими избирателями проявить себя в лучшем свете. Теперь если он покинет свой пост президента, то многомиллиардные долги могут упасть на плечи граждан России», — предполагает Vlad V.

Но другие граждане указали на то, что Белоруссия является для России не просто источником территориальной или экономической выгоды. Пользователи считают, что сближение двух стран является первоочередной задачей, и обращать внимание на издержки данного процесса не имеет никакого смысла, потому что наградой может стать долгожданное воссоединение одного большого народа.

Здание Национального банка Белоруссии Homoatrox

«Белоруссия нам самый главный союзник. Нужно радоваться сближению наших стран. А такие экономические связи ещё сильнее сплотят два государства», — считает Диляра М.

«Всё-таки Белоруссия стоит любых денег. Чем сильнее Лукашенко окажется завязан экономически на Российской Федерации, тем ближе будет его страна к нам. Минск отпускать нельзя, нужно максимально его привязать к Москве, чтобы никаких поводов уйти от слияния двух стран не было», — поделился своим мнением Иван Е.

Напомним, 15 мая на национальном правовом интернет-портале Белоруссии появилась информация о том, что президент страны Александр Лукашенко поручил правительству в 2021—2023 годах разместить в России государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов российских рублей.