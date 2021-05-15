Москва, , 17:46 — REGNUM В Венесуэле одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», сообщили 15 мая в Российском фонде прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса министерством здравоохранения Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая министерство здравоохранения Анголы одобрило применение российского препарата «Спутник Лайт» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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Напомним, вакцина «Спутник Лайт», являющаяся однокомпонентной версией вакцины «Спутник V», была зарегистрирован в России 6 мая. Эффективность препарата оценивается в 79,4% по прошествии четырёх недель со дня прививки.