Москва, , 21:41 — REGNUM Солист группы «Нервы» Евгений Мильковский ввязался в драку у одного из московских баров. Об этом 15 мая сообщает издание 5-tv.ru.

По данным СМИ, конфликт произошёл из-за того, что к девушке Мильковского, солистке группы «кис-кис» Алине Олешевой, стали приставать неизвестные. «Ребята стали предлагать с ними потусоваться. Она (Алина) сказала, что у нее есть парень. Они сказали: «Пофиг нам на твоего парня». Женя такие вещи буквально не одобряет. Он начал им объяснять вежливо и уважительно. В ответ ему начали хамить. Таким образом и случилась драка», — объяснил представитель группы «Нервы».

Добавим, что, по словам менеджера коллектива, потасовка была короткой. Никто из её участников не пострадал.

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