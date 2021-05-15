Нижний Новгород, , 17:32 — REGNUM Следующий сезон Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу 2021/22 пройдет без «Оренбурга», который занял второе место по итогу сезона ФНЛ 2020/21. Место «Оренбурга» займет «Нижний Новгород», который набрал 87 очков и занял третью позицию. Об этом 14 мая сообщили на официальном сайте Российского Футбольного Союза (РФС).

Также сообщается, что стыковых матчей за право играть в высшем дивизионе не будет. В высший дивизион вышли «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», занявшие первую и третью строчку в ФНЛ 2020/21 соответственно. Из Российской Премьер-лиги вылетят только два клуба, которые по итогу сезона займут 15-ю и 16-ю позицию.

«Крылья Советов», обыграв «Балтику» в матче 42-го тура Футбольной Национальной Лиги со счетом 1:0, набрали 101 очко, что является рекордом турнира.