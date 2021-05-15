Москва, 15 мая 2021, 17:23 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) утвердил регламент переходных матчей между командами клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2020/21. Регламент опубликован на сайте РФС.
Таким образом, переходных матчей в 2021 году не будет. В высшем дивизионе в следующем сезоне сыграют «Крылья Советов», занявшие первое место в ФНЛ, а также «Нижний Новгород».
Апелляционный комитет РФС принял решение выдать лицензии РФС 1 футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.
Ранее глава «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если не получит лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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