Москва, , 17:23 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) утвердил регламент переходных матчей между командами клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2020/21. Регламент опубликован на сайте РФС.

«Если лицензию не получают два клуба из тех, кто занял 13-е и 14-е места в РПЛ, 1—4-е места в ФНЛ, то право на участие в высшей лиге без проведения стыковых матчей получают оставшиеся четыре клуба, получившие лицензию», — говорится в сообщении.

Таким образом, переходных матчей в 2021 году не будет. В высшем дивизионе в следующем сезоне сыграют «Крылья Советов», занявшие первое место в ФНЛ, а также «Нижний Новгород».

Апелляционный комитет РФС принял решение выдать лицензии РФС 1 футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.

Ранее глава «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если не получит лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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