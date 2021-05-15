Солнечногорск, Московская область, 15 мая 2021, 17:18 — REGNUM В субботу, 15 мая, в подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» началось очное обучение «цифровых Аватаров» — онлайн-участников команд Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Цель семинара «Аватар Фест» (АВАТАР FEST) — развитие лидерского потенциала участников в области личной эффективности и командного взаимодействия, проектной работы. Организаторы планируют показать многогранность темы лидерства и скрытые важные аспекты, которые будут обсуждаться далее в рамках стримов и тематических станций.
Форум «Территории смыслов» проходил в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в период с 18 июля по 2 сентября 2020 года. Он стал первым крупным мероприятием в период пандемии в смешанном формате — одновременно были организованы равнозначные и взаимодополняющие друг друга мероприятия в офлайн и онлайн, к которым могли подключится все желающие. Каждый из очных участников форума «Территория смыслов» — Мастер-участник, сформировал свою мини-команду из троих цифровых Аватаров. Они, как и участники в «Сенеже», могли слушать лекции, задавать вопросы спикерам и гостям через специальную платформу форума. Форум принял за два месяца работы очно 1200 «Мастер-участников» и в формате онлайн 3600 «цифровых Аватаров». Почти каждый второй из них участвует в проектах и конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В течение двух дней, 15−16 мая, работы семинара участники получат новые знания — смогут «прокачать» имеющиеся навыки и компетенции, узнают о конкретных способах повышения личной эффективности, чтобы взять их в свою копилку навыков, в том числе в какие моменты включается «обыденное» мышление, как развивать аналитическое мышление и формировать свою команду.
Слушателями семинара в Мастерской управления «Сенеж» стали порядка 100 наиболее активных «цифровых Аватаров» форума «Территория смыслов».