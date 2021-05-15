Солнечногорск, Московская область, , 17:18 — REGNUM В субботу, 15 мая, в подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» началось очное обучение «цифровых Аватаров» — онлайн-участников команд Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Цель семинара «Аватар Фест» (АВАТАР FEST) — развитие лидерского потенциала участников в области личной эффективности и командного взаимодействия, проектной работы. Организаторы планируют показать многогранность темы лидерства и скрытые важные аспекты, которые будут обсуждаться далее в рамках стримов и тематических станций.

Форум «Территории смыслов» проходил в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в период с 18 июля по 2 сентября 2020 года. Он стал первым крупным мероприятием в период пандемии в смешанном формате — одновременно были организованы равнозначные и взаимодополняющие друг друга мероприятия в офлайн и онлайн, к которым могли подключится все желающие. Каждый из очных участников форума «Территория смыслов» — Мастер-участник, сформировал свою мини-команду из троих цифровых Аватаров. Они, как и участники в «Сенеже», могли слушать лекции, задавать вопросы спикерам и гостям через специальную платформу форума. Форум принял за два месяца работы очно 1200 «Мастер-участников» и в формате онлайн 3600 «цифровых Аватаров». Почти каждый второй из них участвует в проектах и конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Впервые о виртуальных участниках, которые будут полноценно работать на мероприятиях в командах, — «цифровых Аватарах», было заявлено именно здесь в Мастерской управления «Сенеж» год назад на форуме «Территория смыслов». Фактически тогда впервые мы попробовали смешанный, гибридный формат, когда в интернет транслировались не просто лекции, а почти все активности форума. Сейчас понятие «цифровые Аватары» широко используется, и уже никого не удивляет и ни у кого не вызывает вопросов, кто эти люди и как они работают на очном мероприятии. Мы надеемся, что за время семинара, который проходит очно, наши Аватары смогут «прокачать» лидерские навыки. Ребята смогут стать более эффективными, научатся развивать собственный бренд, смогут создавать и вести команду, быть эффективным в командной работе», — сказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В течение двух дней, 15−16 мая, работы семинара участники получат новые знания — смогут «прокачать» имеющиеся навыки и компетенции, узнают о конкретных способах повышения личной эффективности, чтобы взять их в свою копилку навыков, в том числе в какие моменты включается «обыденное» мышление, как развивать аналитическое мышление и формировать свою команду.

«Форум «Территория смыслов» — один из флагманских проектов Форумной кампании Росмолодежи. Все наши проекты направлены на самореализацию молодого человека в нашей стране. Путь к счастью и удовлетворенности, которого мы все стремимся достичь, находится в самореализации человека как гражданина, профессионала. Понимание, что ты важен в кругу друзей, семьи, обществе, включенность в какие-то большие важные процессы, дает ощущение счастья и развития. Я надеюсь, что два дня работы будут плодотворными, и вы станете счастливей и получите импульс к саморазвитию», — Антон Тицкий, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Слушателями семинара в Мастерской управления «Сенеж» стали порядка 100 наиболее активных «цифровых Аватаров» форума «Территория смыслов».