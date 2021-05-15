Москва, , 17:09 — REGNUM В субботу, 15 мая в Москве состоялся внеочередной съезд Российской экологической партии «Зелёные».

В работе съезда приняли участие более 80 делегатов из 53 регионов страны от Камчатки до европейской части страны. Члены Центрального совета партии, депутаты региональных и местных органов законодательной власти страны, представители федеральных органов исполнительной власти.

Были приняты важные решения, определены новые амбициозные цели, развития партии и ее участия в построении государственности Российской Федерации. Съезд принял новую редакцию Устава партии РЭП «Зеленые», который предусматривает новую открытую и демократичную модель управления.

Делегаты съезда выбрали новые органы управления партии. Новым Председателем партии выбран Андрей Нагибин, 56 лет, исполнительный директор «Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Вновь выбранными сопредседателями партии стали: Сергей Ревин, 55 лет, лётчик-космонавт, Герой России; Руфина Шагапова, 46 лет, председатель совета Башкирского регионального отделения, депутат Государственного Собрания — Курултая Башкирии; Сергей Шахматов, 43 года, председатель совета регионального отделения в Красноярском крае, депутат Красноярского городского Совета депутатов; Петр Шпиленок, 36 лет, директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Съездом принято решение начать подготовку к избирательной кампании 2021 года и выборам в Государственную Думу Российской Федерации.