Париж, , 17:04 — REGNUM Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» намерено воспользоваться истечением контракта 35-летнего испанского центрального защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса и подписать футболиста после завершения сезона. Об этом 15 мая сообщила газета Mundo Deportivo. Соглашение испанца со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Сообщается, что «Пари Сен-Жермен» станет для Серхио Рамоса последним клубов в профессиональной карьере игрока. Однако сам футболист рассчитывает, что руководство «Реала» предложит ему продлить контракт на два сезона.

В текущем сезоне Серхио Рамос принял участие в 15 матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами (оба — с пенальти). В рамках Лиги чемпионов на счету футболиста два гола в пяти играх.

Серхио Рамос перешел в мадридский «Реал» 1 сентября 2005 года из «Севильи». Руководство «сливочных» заплатило за футболиста 27 миллионов евро.