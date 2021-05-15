Москва, , 16:50 — REGNUM Доктор медицинских наук и академик РАН Александр Потапов, который являлся автором и соавтором более 400 научных работ, скончался 15 мая 2021 года. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«Он (Александр Потапов — прим. ИА REGNUM) долгие годы специализировался в области нейротравматологии, работал врачом реаниматологом, был ординатором по анестезиологии-реаниматологии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что замдиректора института Научно-исследовательского института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР (сейчас — НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Минздрава России) Александра Коновалова он являлся с 1989 по 2014 г. Этот институт Потапов возглавил в декабре 2014 г., а научным руководителем НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко Минздрава России он стал в 2019 году.

Соболезнования родным и коллегам Потапова уже выразил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и коллектив Министерства.

Как передавало ИА REGNUM, 12 мая в Санкт-Петербурге скончалась 89-летняя заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова.

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