Москва, , 16:49 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА ведет переговоры с «Локомотивом» по поводу трансфера 19-летнего российского центрального полузащитника Максима Мухина, которого портал transfermarkt оценивает в 2 миллиона евро. Об этом 15 мая сообщило издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Мухин принял участие в 15-ти матчах за «Локомотив» во всех турнирах. В среднем за матч российский спортсмен совершает 3,4 отбора и 1,8 перехвата. Точность передач футболиста составляет 85%. WhoScored оценивает игру футболиста на 6,88 балла.

Максим Мухин является воспитанником самарских «Крыльев Советов», откуда 5 июля 2019 года перешел в московский «Локомотив», Текущее соглашение Мухина с «железнодорожниками» рассчитано до конца сезона 2021/22.