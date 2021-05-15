Веллингтон, , 16:49 — REGNUM В Новой Зеландии запуск ракеты Electron с полуострова Махия окончился неудачей. Об этом говорится в сообщении компании Rocket Lab в Twitter.

«В ходе сегодняшнего запуска произошла проблема, которая привела к потере миссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя две минуты после запуска ракеты с двумя американскими спутниками вторая ступень ракеты отключилась, отработав лишь несколько секунд. Причина отключения пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, первый запуск разработанной компанией Rocket Lab ракеты-носителя Electron состоялся в 2017 году. В 2020 году Rocket Lab провела восемь пусков ракеты Electron, включая один неудачный.

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