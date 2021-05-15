Москва, 15 мая 2021, 16:46 — REGNUM Участница трека «Госуправление» четвёртого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — президент Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Алина Контарева провела в 54 городах страны «Овощной забег», в рамках которого многодетным семьям было роздано более 5 тонн овощей. Самыми активными регионами по количеству участников забега оказались Москва, Московская, Ленинградская, Калужская и Рязанская области.
Спортивно-благотворительные «Овощные забеги» в поддержку многодетных семей в парках и на стадионах мама троих детей Алина Контарева проводит с 2016 года.
В Москве участие в забеге приняли более 200 представителей многодетных семей. Многие пришли в веселых костюмах овощей. Как отметила организатор Алина Контарева, это стало уже доброй традицией, которая вносит нотку креатива и озорства, давая возможность участникам и болельщикам проникнуться атмосферой настоящего праздника, зарядиться весной и позитивом, провести время в кругу семьи и друзей.
Алина Контарева занимается решением вопросов социально незащищённых групп граждан более 18 лет: оказывает всестороннюю поддержку многодетным семьям, проводит психологические и юридические консультации, организует культурное развитие и досуг, предоставляет продуктовую помощь, одежду и игрушки для детей, мебель и бытовую технику, а также решает вопросы с предоставлением жилья.
На данный момент в составе организации Алины Контаревой более 130 000 подопечных семей, в каждой из которых воспитываются дети от 3 до 18 лет. Представительства Центра «МногоМама» открыты и действуют в 54 городах России. Волонтеры Центра проводят масштабные акции по обеспечению продуктами питания, компьютерной техникой для обучения, одеждой и обувью семей по всей стране. За последние 7 лет более 1 миллиона 200 тысяч людей получили помощь.
По словам Алины Контаревой, она зарегистрировалась на трек «Государственное управление» четвертого конкурса «Лидеры России» потому, что видит пользу, которую приносит ее деятельность в этом направлении, и ей важно развитие.
Алина Контарева участвовала в разработке предложений о мерах поддержки многодетных семей, которые были включены в федеральных закон. Законопроект был положен в основу свода правил для подопечных семей ее организации «МногоМама», единственного центра помощи в России со своим аналогом Удостоверения многодетной семьи единого образца, действующим для подопечных по всей стране.