Бернли, Великобритания, , 16:44 — REGNUM 15 мая в Бернли на стадионе «Терф Мур» в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 по футболу «Лидс Юнайтед» одержал крупную победу над «Бернли» со счетом 4:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 44-й минуте забил 30-летний польский атакующий полузащитник Матеуш Клих после передачи Рафаэля Диаса — 0:1. На 60-й минуте Джек Харрисон удвоил преимущество гостей — 0:2. Через 17 минут вышедший на замену испанский форвард Родриго довел счет до разгромного, замкнув передачу Харрисона — 0:3. В следующей же атаке Родриго оформил дубль — 0:4.

Родриго после 24-х сыгранных матчей, 12 из которых начинал на скамье запасных, отметился шестью забитыми мячами.

Желтые карточки на 63-й и 65-й минутах соответственно получили Калвен Филлипс и Эшли Вествуд. На матче работала бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Ассистенты судьи — Гари Бесвик и Дерек Итон.

Стартовые составы команд:

«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Корк, Ми, Броунхилл, Макнил, Вествуд, Вуд, Выдра.

«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Алиоски, Льоренте, Даллас, Стрёйк, Диас, Харрисон, Филлипс, Клих, Бэмфорд.

«Лидс», одержав 16-ю победу в сезоне и набрав 53 очка, укрепился на десятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с 39-ю очками расположился пятью позициями ниже.