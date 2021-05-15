Москва, , 16:38 — REGNUM Организаторы двух российских событий в сфере культуры, ставших победителями Международной премии Global Eventex Awards — праздника выпускников «Алые паруса» и фестиваля «Таврида.АРТ» — объединят усилия для организации празднования Дня молодежи.

25−27 июня в России готовится большое празднование Дня Молодежи.

По информации от источников в эту работу включены проект «Алые Паруса», команда Фестиваля «Таврида.АРТ» и многие другие крупные молодежные проекты страны.

Международная премия в индустрии Global Eventex Awards считается одной из крупнейших в своей отрасли. Проводится с 2009 года. Эксперты называет ее «Оскаром» и «Эмми», только в событийной индустрии. За все время существования премии в ней приняли участие проекты более чем из 85 стран. Заявки оценивает международное жюри, состоящее из экспертов и профессионалов с мировым именем и многолетним опытом в ивент-сфере: известные журналисты, руководители ассоциаций событийной индустрии, ключевые инфлюенсеры и лидеры отрасли. В этом году в составе международного жюри работали 73 эксперта, которые выбрали победителей среди 561 заявки из 37 стран мира.

Нашей стране победу в Конкурсе принесли два проекта. Первый из них — одно из самых знаковых молодежных событий с многолетней историей (впервые прошел в 1968 году) и ежегодным участием более 2 млн человек, проводимый в Санкт-Петербурге — праздник выпускников «Алые паруса — 2020». Вторым победителем стал Фестиваль «Таврида АРТ», с 2019 года проходящий в Республике Крым. Подавая заявку, организаторы «Тавриды» не рассчитывали на победу, так как, во-первых, событие совсем новое, а во-вторых, были уверены, что международное жюри, в составе которого только иностранцы, оставит в стороне событие хоть и яркое, но проходящее на территории Крымского полуострова. В результате оба проекта не просто получили признание, но и стали обладателями «Золота».

Петербургский праздник выпускников «Алые паруса» завоевал сразу пять наград на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards. Четыре золота в номинациях «Праздничное мероприятие», «Культурное», «Музыкальное» и «Арт-событие». И серебро за «Прямую трансляцию».

События фестиваля «Таврида.АРТ» 2020 года завоевали шесть наград — 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу. В номинации «Концерт» события фестиваля «Таврида.АРТ» завоевали первые два места: церемония открытия фестиваля получила золото, а музыкальное шоу резидентов арт-кластера «Таврида» — серебро. Кроме того, церемония открытия фестиваля отмечена золотой наградой в номинации «Российское мероприятие» и бронзой в номинации «Церемония». Диджитал-шоу с элементами интерактивного голосования «Таврида Games» жюри конкурса отметило серебром в номинации «Мероприятия по вовлечению сообщества». Вечернее шоу «Анатолий на берегу» получило серебряную награду в номинации «Живое шоу».

«Всегда здорово и приятно, когда работа отмечается. Особенно такой уважаемой международной премией в области ивентов. И особенно та работа, которая проходила в не самых простых условиях, коснувшихся в прошлом году всего мира. В связи с пандемией нам дважды срочно приходилось менять концепцию и изобретать формат на стыке концертного шоу и киносъемочной площадки, где ведущие и герои в живом формате прямого эфира перемещались со сцены в съемочный павильон рядом и обратно на сцену, по пути заглядывая в новые локации. Я думаю, именно этот формат и заинтересовал жюри конкурса. Но надеюсь, больше такого изобретать не придется и в этом году шоу вернется на традиционное место на Дворцовой площади», — заявил журналистам режиссер-постановщик «Алых парусов» Василий Бархатов.

«Таврида.АРТ» — это потрясающий фестиваль, потрясающий праздник творчества и он совершенно заслуженно получил эту награду. Молодежь находит здесь свой путь в творчестве, в профессии. Некоторые участники находят и любовь, и смысл жизни. Фестиваль пронизан духом надежды: мы собираемся в прекрасном месте у мыса Меганом и ждем чуда, ждем рождения счастья. Я каждый год выступаю на фестивале и настроен развивать сотрудничество с арт-кластером «Таврида». Есть идея провести на площадке арт-кластера всероссийское прослушивание молодых исполнителей классической музыки — его победители смогут войти в мой юношеский оркестр. Уверен, «Тавриду» ждет огромное будущее и когда-нибудь здесь, на морском берегу, появится концертный зал и консерватория», — считает выдающий музыкант, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет.