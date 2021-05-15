Москва, 15 мая 2021, 16:38 — REGNUM Организаторы двух российских событий в сфере культуры, ставших победителями Международной премии Global Eventex Awards — праздника выпускников «Алые паруса» и фестиваля «Таврида.АРТ» — объединят усилия для организации празднования Дня молодежи.
25−27 июня в России готовится большое празднование Дня Молодежи.
По информации от источников в эту работу включены проект «Алые Паруса», команда Фестиваля «Таврида.АРТ» и многие другие крупные молодежные проекты страны.
Международная премия в индустрии Global Eventex Awards считается одной из крупнейших в своей отрасли. Проводится с 2009 года. Эксперты называет ее «Оскаром» и «Эмми», только в событийной индустрии. За все время существования премии в ней приняли участие проекты более чем из 85 стран. Заявки оценивает международное жюри, состоящее из экспертов и профессионалов с мировым именем и многолетним опытом в ивент-сфере: известные журналисты, руководители ассоциаций событийной индустрии, ключевые инфлюенсеры и лидеры отрасли. В этом году в составе международного жюри работали 73 эксперта, которые выбрали победителей среди 561 заявки из 37 стран мира.
Нашей стране победу в Конкурсе принесли два проекта. Первый из них — одно из самых знаковых молодежных событий с многолетней историей (впервые прошел в 1968 году) и ежегодным участием более 2 млн человек, проводимый в Санкт-Петербурге — праздник выпускников «Алые паруса — 2020». Вторым победителем стал Фестиваль «Таврида АРТ», с 2019 года проходящий в Республике Крым. Подавая заявку, организаторы «Тавриды» не рассчитывали на победу, так как, во-первых, событие совсем новое, а во-вторых, были уверены, что международное жюри, в составе которого только иностранцы, оставит в стороне событие хоть и яркое, но проходящее на территории Крымского полуострова. В результате оба проекта не просто получили признание, но и стали обладателями «Золота».
Петербургский праздник выпускников «Алые паруса» завоевал сразу пять наград на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards. Четыре золота в номинациях «Праздничное мероприятие», «Культурное», «Музыкальное» и «Арт-событие». И серебро за «Прямую трансляцию».
События фестиваля «Таврида.АРТ» 2020 года завоевали шесть наград — 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу. В номинации «Концерт» события фестиваля «Таврида.АРТ» завоевали первые два места: церемония открытия фестиваля получила золото, а музыкальное шоу резидентов арт-кластера «Таврида» — серебро. Кроме того, церемония открытия фестиваля отмечена золотой наградой в номинации «Российское мероприятие» и бронзой в номинации «Церемония». Диджитал-шоу с элементами интерактивного голосования «Таврида Games» жюри конкурса отметило серебром в номинации «Мероприятия по вовлечению сообщества». Вечернее шоу «Анатолий на берегу» получило серебряную награду в номинации «Живое шоу».