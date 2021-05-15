Москва, , 16:35 — REGNUM Бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина иногда «посещают здравые мысли», написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал заявления Климкина после слов президента России Владимира Путина о превращении Украины в антипод РФ.

«Иногда экс-главу МИД Украины Климкина всё же посещают здравые мысли. У Москвы есть возможность ответить Киеву — и ответ, несомненно, будет», — написал Пушков.

Он добавил, что украинским властям есть смысл последить за динамикой отношений РФ, ДНР и ЛНР, это «одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 мая, президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ заявил, что Украина постепенно становится неким антиподом России, этакой «Анти-Россией», и, соответственно, требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности России.

В свою очереди бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что не стоит недооценивать слова российского лидера Владимира Путина об Украине. Климкин также ожидает от России «асимметричный и очень жесткий» ответ.

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