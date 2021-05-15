Мадрид, , 16:31 — REGNUM Руководство мадридского футбольного клуба «Атлетико» намерено продлить контракт с 26-летним испанским опорным полузащитником Маркосом Льоренте, который является воспитанником «Реала». Текущее соглашение футболиста с «матрасниками» истекает 30 июня 2024 года. Об этом 15 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Льоренте принял участие в 35-ти матчах испанской Примеры, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и одиннадцатью голевыми передачами. В восьми играх Лиги Чемпионов на счету испанца лишь один гол. В среднем за матч футболист совершает по 2 успешных отбора и 0,9 перехвата. Точность передач испанца составляет 84,3%. WhoScored оценивает игру футболиста на 7,22 балла.

Маркос Льоренте перешел в «Атлетико» из мадридского «Реала» 1 июля 2019 года. «Матрасники» заплатили за футболиста 40 миллионов евро.