Вена, , 16:30 — REGNUM Вручение награды дочери Марии Лангталер Анне Хакль состоялось 15 мая на территории бывшего нацистского лагеря «Маутхаузен». Награду вручил Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Награда присуждена «за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».

С инициативой наградить Марию Лангталер орденом Мужества, поддержанной в прошлом году министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, выступил Фонд памяти Александра Печерского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восстание пленных советских офицеров в 20-м блоке Маутхаухена произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглецов были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь единицам. Австрийская крестьянка Мария Лангталер с мужем и детьми укрывали двух советских военных — Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало — у себя дома вплоть до окончания войны, несмотря на опасность быть расстрелянными. Большинство бежавших из лагеря были схвачены. Причем, в задержании и жестокой расправе принимали участие не только эсэсовцы и другие воинские подразделения, но и обычные жители Маутхаузена. Однако Мария Лангталер укрыла на сеновале двух советских военнопленных ‑ и сохранила им жизнь. После освобождения Австрии советские военнопленные Михаил Рыбчинский и Николай Цемкало смогли выйти из укрытия и вернуться на родину, где прожили долгую жизнь. В 1964 г. они посетили Австрию и встретились со своими спасителями, а в 1967 г. Мария Лангталер приехала к Михаилу Рыбчинскому в Киев, а затем к Николаю Цемкало в Луганск.

За свою уникальную храбрость и мужество австрийская крестьянка Мария Лангталер не получила никакой награды на родине.

В 2020 году в мемориале «Маутхаузен» прошла траурная церемония, посвященная 75-летию восстания и побега из концлагеря. В декабре на телеэкран вышел документальный фильм Фонда Александра Печерского «Непокоренные: герои блока смерти», в котором о тех событиях рассказывает дочь Марии Лангталер, Анна Хакль.

«Сегодня мы работаем над сценарием художественного фильма, посвященного восстанию и побегу из Маутхаузена, а также их преследованию и массовому убийству, получившему название «Мюльфиртельская охота на зайцев», — председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.