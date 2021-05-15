Самара, , 16:26 — REGNUM 15 вагонов грузового состава сошли с рельсов в Самарской области. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Инцидент произошел сегодня на перегоне Толкай — Новоотрадная двухпутного электрифицированного участка Кинель — Абдулино. По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«Произошел сход 15 вагонов грузового поезда, — говорится в сообщении. — К месту направлены восстановительные поезда».

В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, 12 мая в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что в Карелии на станции Заделье сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда.

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