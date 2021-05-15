Рамалла , , 16:12 — REGNUM Армия Израиля поразила 11-этажное здание в секторе Газа, в котором располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании. Об этом передает телеканал Al Arabiya.

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Отмечается, что в здании размещалось представительство в том числе агентства Associated Press.

Жителям башни, которая считалась одной из самых высоких в секторе Газе, дали час на то, чтобы покинуть здание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.

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