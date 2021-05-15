Москва, , 16:07 — REGNUM Успешная посадка космического аппарата КНР на Марс расширяет возможности российско-китайского сотрудничества в космосе, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

15 мая спускаемый модуль миссии «Тяньвень-1» успешно совершил посадку на Марс, став первым китайским аппаратом на поверхности другой планеты. В Роскосмосе поприветствовали успех миссии, отметив, что это стало большим успехом программы фундаментальных космических исследований Китая.

«Позволю себе выразить надежду, что эта миссия станет успешным началом научной программы КНР по исследованию красной планеты и дополнит повестку нашего перспективного сотрудничества с китайскими учеными», — отметил Блошенко.

В Роскосмосе напомнили, что в настоящее время Россия успешно сотрудничает с Европейским космическим агентством (ЕКА) в рамках миссии ExoMars. Сейчас около Марса работает орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter, а на 2022 год запланирован запуск миссии ExoMars-2022, в которую войдут российская посадочная платформа «Казачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин».

«Уверен в том, что совместные усилия в исследовании планет солнечной системы и научных исследований дальнего космоса, предпринимаемые международным сообществом, позволят повысить эффективность миссии каждой страны и достигнуть значительного синергетического эффекта за счет тесного сотрудничества и обмена научной информацией», — подытожил исполнительный директор Роскосмоса.

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