Москва, 15 мая, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 15 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Алексеев Андрей ИА Красная Весна Аэропорт «Домодедово»

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» отменено пять рейсов, еще два задержано.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что во второй половине дня 14 мая в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь с грозой.