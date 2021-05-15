Челябинск, 15 мая, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Челябинской области 14 мая выявили ещё 94 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Zdrav74.ru Вакцинация от коронавируса в торговом центре. Челябинская область.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 61 611 заразившихся. Выздоровел 56 061 пациент.

Больных COVID-19 насчитывается 2786 человек. Скончались ещё восемь граждан с коронавирусом, в том числе шестеро от COVID-19.