Рязань, 15 мая, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Рязани загорелась городская свалка твердых бытовых отходов. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области.

62.mchs.gov.ru Тушение пожара. Рязанская область

Пожар был зафиксирован в 10:38 по московскому времени на территории свалки ТБО, которая расположена в районе южной окружной дороги Рязани. Огонь распространился на площадь как минимум в 500 квадратных метров.

На месте происшествия работают пять единиц пожарной техники и еще 10 машин от администрации свалки. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.