Сеул, 15 мая, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост цен на бензин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

(сс) xiquinhosilva Автомобильное движение в Сеуле

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране выросла на 2,7 воны (~$0,0024), до 1537 вон (~$1,36) за литр.

Известно, что ранее на протяжении четырёх недель подряд в Южной Корее фиксировали снижение стоимости бензина.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1510,7 воны (~$1,34), а самые высокие — в Чеджу (1619,2 воны, ~$1,44).

Стоимость дизельного топлива выросла на 2,3 воны (~$0,002), до 1334,5 вон (~$1,18) за литр.