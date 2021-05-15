Москва, , 21:40 — REGNUM Популярный TikTok-блогер Артур Бабич выпустил новую композицию. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CO09QsEnXx3/

Вместе с песней под названием «Бабки» вышел и клип на неё. За сутки ролик посмотрели более 440 тыс. человек, видео попало в тренды русскоязычного YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что Артур Бабич является участником TikTok-дома Dream Team House. Он состоит в отношениях с блогером Аней Pokrov.

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