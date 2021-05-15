Газа, Палестина, , 15:45 — REGNUM Израильские вооруженные силы нанесли удар по 11-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации. Об этом сегодня, 15 мая, сообщают палестинские СМИ.

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Стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что Израиль сделал предупреждение, что в течение часа будет атаковано офисное здание в Газе, в котором располагаются офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Associated Press и других международных СМИ. Речь идет о здании «аль-Джала».

Ранее сегодня военное крыло движения ХАМАС нанесло удары по Тель-Авиву и окрестностям.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая после столкновений в Восточном Иерусалиме.