Газа, Палестина, 15 мая 2021, 15:45 — REGNUM Израильские вооруженные силы нанесли удар по 11-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации. Об этом сегодня, 15 мая, сообщают палестинские СМИ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение — все новости»
Стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что Израиль сделал предупреждение, что в течение часа будет атаковано офисное здание в Газе, в котором располагаются офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Associated Press и других международных СМИ. Речь идет о здании «аль-Джала».
Ранее сегодня военное крыло движения ХАМАС нанесло удары по Тель-Авиву и окрестностям.
Обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая после столкновений в Восточном Иерусалиме.