Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Американская корпорация Fisker и тайваньская компания Foxconn подписали соглашение о совместном производстве электромобилей в США. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Fisker и Foxconn создадут для совместного производства электромобилей новый завод. Генеральный директор Fisker Хенрик Фискер рассказал, что компания рассматривает потенциальные площадки в четырёх штатах США.

Планируется, что производство будет запущено в последнем квартале 2023 года. Годовая мощность завода составит не менее 150 тысяч электромобилей. Первая модель электромобиля Fisker и Foxconn Будет основана на облегчённой платформе FP28, разработанной специалистами обеих компаний.

Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электронных устройств. В последние годы компания также активно инвестируют в технологии, связанные с электрическим транспортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Foxconn представила программную и аппаратную платформу для электромобилей MIH.