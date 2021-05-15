Москва, , 15:38 — REGNUM 18 мая по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» в Государственной думе состоятся IX Парламентские встречи.

Встречи откроют Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Выступят руководители фракций Госдумы и первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

Великая заслуга Александра Невского в том, что он разрушил планы врагов, не дал переломить вектор цивилизационного развития Руси, отметил Володин в ТГ-канале.

«Его помнят как пример служения народу и Отечеству, силы духа, чести и отваги. Как мудрого правителя и бесстрашного воина, который всегда решительно защищал интересы и безопасность родной земли. Невский умел ответить на любой вызов. И в бою с Западом, и ведя переговоры с Востоком. Пример для подражания», — рассуждает парламентарий.

Сейчас нам снова брошен вызов, другое время — другой противник.

«Не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти «стрел». Бьет, чтобы разрушить основы, на чем стоим, во что веруем. В 13 веке Орда обложила Русь данью. Сегодня так же действуют США вместе с западными странами — давят на Россию санкциями. Не учат историю. Учили бы — знали: Россия из всех испытаний выходит окрепшей», — отметил Володин.