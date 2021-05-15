Газа, Палестина, 15 мая 2021, 15:38 — REGNUM Представители военного крыла палестинского движения ХАМАС заявили, что готовы наносить удары по Израилю в течении полугода. Соответствующее заявление сделал сегодня, 15 мая, представитель военного крыла ХАМАС «Бригад аль-Кассам» Абу Убайда.
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«Мы готовы наносить удары по Тель-Авиву в течение шести месяцев», — сказал Абу Убайда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня движение ХАМАС нанесло удары по Тель-Авиву и его окрестностям.
Напомним, что палестино-израильский конфликт вновь вспыхнул 10 мая после столкновений в Восточном Иерусалиме. Стороны конфликта обменялись многочисленными ударами.
Израильская сторона заявляет о семи погибших мирных жителях и одном военном. Палестинский минздрав заявил о 139 жертвах израильских обстрелов, более 1000 человек получили ранения.