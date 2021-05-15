Лондон, , 15:46 — REGNUM Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета продолжит работать с командой. Об этом 15 мая сообщает журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, в настоящее время руководство «Арсенала» проводит с испанским специалистом стратегию на время летнего трансферного окна.

Отметим, Микель Артета является главным наставником «Арсенала» с декабря 2019 года, а до этого он был ассистентом Хосепа Гвардиолы в команде «Манчестер Сити». В настоящее время лондонский «Арсенал» находится на девятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 55 очков по итогам 36 туров.