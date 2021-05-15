Гамбург, Германия, , 15:48 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско может во время летнего трансферного окна возглавить команду «Гамбург». Об этом 15 мая сообщает Bild.

По информации издания, итальянский специалист является одним из кандидатов на данный пост, однако на данный момент руководство «Гамбурга» и Тедеско не договорились в финансовом плане.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (1:3 в пользу «Зенита») Доменико Тедеско объявил, что он не будет продлевать контракт с «красно-белыми».