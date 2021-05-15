Калининград, , 15:46 — REGNUM Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» переиграл калининградскую команду «Балтика» в матче 42-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Калининград» и закончилась в пользу гостей с минимальным счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал нападающий «Крыльев» Егор Голенков, отличившийся на 19-й минуте.

Отметим, в активе «Крыльев Советов» стало 101 очко, ранее клуб досрочно стал победителем первенства ФНЛ. У «Балтики» 73 очка и пятое место турнирной таблицы.