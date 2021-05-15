Киев, , 15:47 — REGNUM Украинская оппозиционная партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) отреагировала на слова главы совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что находящегося под домашним арестом лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука после того, как он будет осужден, можно будет обменять на граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы в России.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Соответствующее заявление пресс-служба политической силы опубликовала 15 мая.

В заявлении ОПЗЖ указывается, что первые слушания в отношении лидера оппозиционной украинской партии Виктора Медведчука продемонстрировали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений.

«Но представителей режима это не смущает. Они продолжают давить на суд, строить планы расправы над оппозиционерами. Пытаются превратить их в политических заложников», — говорится в заявлении.

В заявлении оппозиции также подчеркивается, что украинская власть скатывается к «откровенной диктатуре». Действия нынешней украинской власти оппозиция сравнивает с действиями Гитлера в 30-х годах ХХ столетия, указывая на то, что «диктаторские замашки» разрушают украинскую государственность.

«Внесудебное наказание для собственных граждан, наложение санкций, отъем имущества, политический террор, удержание политических заложников — подобными методами действовал Адольф Гитлер в 30-х годах прошлого века», — говорится в заявлении.

ОПЗЖ требует от украинской власти остановить политический террор в отношении оппозиции, прекратить антиконституционные действия и провокационные заявления, вернуться к соблюдению основного закона, прав человека и гражданина. Также оппозиционные политики требуют обеспечить урегулирование в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями вместо того, чтоб «строить планы по превращению украинских граждан, оппозиции в заложников курса на продолжение противостояния».

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