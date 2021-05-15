Сеул, 15 мая, 2021, 15:48 — ИА Регнум. К 2030 году правительство Южной Кореи намерено создать крупнейший в мире комплекс по производству микросхем. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на правительственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

Для достижения данной цели компании, включая Samsung Electronics и SK Hynix, инвестируют $450 млрд в строительство предприятий по производству полупроводников, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

В связи с этим правительство страны намерено ввести налоговые послабления для компаний, занимающихся разработкой новых чиповых технологий (налоговые льготы 40−50%), а также открывающих новые предприятия (налоговые льготы 10−20%.)

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская компания Samsung приняла решение об увеличении объёмов инвестиций в производство микросхем и компонентов.

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